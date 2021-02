Instone verkauft Mikroapartment-Wohnanlage in Nürnberg im Rahmen eines Forward-Deals

Nürnberg : Instone Real Estate wird in Nürnberg eine innerstädtische Mikroapartment-Wohnanlage mit insgesamt 459 Apartments und Gewerbe im Erdgeschoss realisieren. Nun wurde das Projekt von einem europäischen Asset-Manager im Rahmen eines Forward-Deals erworben. Die Fertigstellung wird voraussichtlich Anfang 2023 erfolgen. Auf dem rund 4.450 qm großen Grundstück in der Stephanstraße 13/15 entstehen auf einer Wohnfläche von ca. 9.800 qm attraktive Mikroapartments, die Platz für insgesamt 466 Betten bieten. Ebenso sind im Erdgeschoss 840 qm Gewerbefläche sowie in der Tiefgarage 75 Stellplätze vorgesehen.