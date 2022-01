Instone verkauft rund 330 Mietwohnungen in Bonn und Essen an die LEG

Bonn/Essen: Instone Real Estate verkauft rd. 330 Wohnungen in Bonn und Essen an die LEG. Die Transaktion umfasst 96 freifinanzierte Mietwohnungen auf dem west.side-Areal in Bonn-Endenich. Darüber hinaus sind weitere 236 Mietwohnungen im Literatur Quartier in Essen – davon 52 öffentlich gefördert und 184 freifinanziert – Teil des Wohnungspakets, das die LEG Solution im Rahmen eines Forward Deals für die LEG Bestandsgesellschaften erworben hat.

Mit dem „Literatur Quartier“ entstehen auf dem ehemaligen Standort der Funke Mediengruppe in unmittelbarer Nähe zum Essener Stadtzentrum insgesamt 236 Wohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von 17.981 qm – davon sind rund 20% öffentlich gefördert. Das Wohnareal ist gegliedert in drei sechs- bis achtgeschossige Baukörper mit zwei begrünten, autofreien Innenhöfen und einer Tiefgarage mit 151 Stellplätzen. Die Planung erfolgt durch das Architekturbüro Oezen-Reimer+Partner Architekten & Ingenieure.

Auf dem rund 60.000 qm großen Quartier „west.side“ realisiert Instone insgesamt mehr als 500 Wohnungen, die nun vollständig verkauft sind. Die 96 an die LEG veräußerten Wohnungen mit einer Wohnfläche von 7.545 qm befinden sich auf den Baufeldern WA 2 und MI 7. Sie sind verteilt auf drei Gebäude mit einer fünf- bis siebengeschossigen Bebauung und einer Tiefgarage mit 75 Stellplätzen. Für die Architektur zeichnet sich das Architekturbüro MRONZ + SCHAEFER ARCHITEKTEN verantwortlich.