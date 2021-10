Schkeuditz : In einer Off-Market-Transaktion hat sich die Intaurus Unternehmensgruppe ein 105.700 qm großes Grundstück am Flughafen Leipzig/Halle gesichert. Es handelt sich um ein Filetstück, das direkt an den Sicherheitsbereich des Flughafens neben der Start- und Landebahn angrenzt. Anfang 2022 wird Intaurus für den langjährigen Kunden Mytheresa einen ca. 55.000 qm Nutzfläche umfassenden Logistikneubau errichten. Die Fertigstellung des Greenfield-Solitärs mit fünf Einheiten ist für 2023 geplant.