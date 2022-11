Bremen: International Campus hat das Studentenwohnheim THE FIZZ erworben. Das Gebäude wird seit 2012 von IC betrieben und war das Pilotprojekt der Marke THE FIZZ. Auf rund 13.000 qm BGF befinden sich 335 Apartments für Studierende, zahlreiche Gemeinschaftsflächen sowie 32 PKW-Stellplätze in der hauseigenen Tiefgarage. Verkäufer ist die Württembergische Lebensversicherung AG.