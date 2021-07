International Campus erwirbt THE FIZZ Immobilien in Hamburg und Freiburg

Hamburg/Freiburg: Die International Campus Group hat zwei Objekte mit über 1.100 Mikroapartments von Capital Bay erworben.

Das Hamburger THE FIZZ ist seit Sommer 2020 mit 563 Apartments für Studierende und Auszubildende in Betrieb, im September 2021 öffnet hier zudem das erste HVNS (englisch „havens“ für Hafen) mit weiteren 214 vollständig ausgestatteten Wohnungen für Berufstätige. In Freiburg Mitte sind die letzten Vorbereitungen im Gange, im August 2021 plant das Unternehmen die Eröffnung des Neubaus mit 344 Betten für Studierende.