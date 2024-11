Berlin: Die GSG Berlin hat rund 1.400 qm an den Coworking-Anbieter betahaus vermietet. Die Flächen befinden sich in einem historischen Gewerbehof aus dem Jahr 1910, der am Übergang zwischen den Stadtteilen Kreuzberg und Neukölln in der Urbanstraße liegt und früher eine Marzipanfabrik beherbergte.

betahaus war bereits von 2009 bis 2019 Mieter bei der GSG Berlin und ist nun zurückgekehrt.