Internationale Großbank bezieht Bürofläche in Münchener Projektentwicklung „H29“

München: CBRE war bei der Vermietung von ca. 4.500 qm Bürofläche in der Hansastraße 29 an eine internationale Großbank vermittelnd und beratend tätig. Aktuell befinden sich die Projektentwicklung „H29“ in der finalen Bauphase und geht im Dezember 2024 mit dem ersten Mieter, der DEUTSCHE FINANCE GROUP in Betrieb. Die Mieterausbauten für den Bankennutzer werden voraussichtlich in der 2. Jahreshälfte 2025 abgeschlossen sein. Entwickler ist die Deutsche Finance Development.

Die Büro-Projektentwicklung „H29“ mit einer Gesamtfläche von ca. 11.593 qm verfügt unter anderem über eine großflächige Photovoltaik-Anlage und ermöglicht eine Kfz-E-Ladeinfrastruktur an allen 151 TG-Stellplätzen.