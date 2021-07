Invesco Real Estate erwirbt erstes französisches Wohnprojekt

Genf: Invesco Real Estate hat seine erste Akquisition am französischen Wohnimmobilienmarkt abgeschlossen. Das Wohnentwicklungsprojekt in Bossey an der französisch-schweizerischen Grenze unweit des Stadtzentrums von Genf wurde im Rahmen eines Forward-Funding-Deals für den vor kurzem aufgelegten European Living Fund des Unternehmens erworben. Die Immobilie wird 115 erstklassige, moderne und nachhaltige Wohneinheiten auf einer Gesamtfläche von ca. 7.100 qm umfassen und soll im vierten Quartal 2023 fertiggestellt sein.

Invesco wurde bei dieser Transaktion von der Deutsche Hypo beraten.