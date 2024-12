Danzig: Invesco Real Estate hat für einen langjährigen deutschen Einzelmandatskunden ein Hotel mit 327 Betten erworben. Verkäufer ist Granaria Development Gdansk, ein Joint Venture zwischen Immobel und Multibud.

Das 2024 fertiggestellte Hotel The Cloud One Danzig auf der Speicherinsel wird von der Motel One Group GmbH im Rahmen eines gesicherten 25-jährigen Mietvertrages verwaltet und betrieben.