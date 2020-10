Invesco Real Estate verkauft erstklassige Mixed-use Immobilien in Paris

Paris: Invesco Real Estate verkauft eine erstklassige Mixed-Use-Immobilie im Zentrum von Paris an die niederländische INGKA Investments B.V., Teil der Ingka Group. Die Ingka Group ist ein strategischer Franchise-Partner von IKEA und betreibt für die Einrichtungskette 381 Filialen in 30 Ländern.

Das Gebäude mit der Adresse 144, rue de Rivoli in Paris war Teil eines pan-europäischen Portfolios mit einem Volumen von 1,7 Mrd. Euro, das Invesco für sein langjähriges Einzelmandat der Bayerische Versorgungskammer (BVK) verwaltet. Der Komplex (Büro und Highstreet-Einzelhandel) mit einer Mietfläche von ca. 6.700 qm befindet sich in erstklassiger Lage in der Nähe des Louvre. Die Immobilie wurde 2012-2013 aufwändig renoviert.

Bei dieser Transaktion wurde Invesco von Victoires notaires Associés, Linklaters, Jeantet und Knight Frank beraten.