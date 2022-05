Bondorf: Invesco Real Estate gibt seine bisher größte Vermietung im Logistikbereich in Deutschland bekannt. Die Immobilie war bisher bereits zur Hälfte an die Rewe Markt GmbH und zur anderen Hälfte an einen Kontraktlogistiker vermietet. Künftig wird REWE zusätzlich ca. 40.000 qm und damit die Gesamtfläche von 84.000 qm bis zum Jahr 2033 anmieten.

Invesco Real Estate hat die Liegenschaft 2017 für seine pan-europäische Flaggschiffstrategie gekauft.