Iron & Soul und Stuntwerk beziehen Flächen in Köln-Zollstock

Köln: Der Fitnessstudiobetreiber Iron & Soul hat im Stadtteil Zollstock ein Gewerbeobjekt mit insgesamt 5.300 qm unter der Adresse Weyerstraßerweg 10, Ecke Pohligstraße angemietet. Ab Mitte Januar 2025 will das Kölner Unternehmen dort auf rund 3.300 qm sein Fitnesskonzept ausrollen. Weitere 2.000 qm vermietet Iron & Soul an Stuntwerk unter. Der Betreiber von Hallen mit Boulder-, Ninja- und weiteren Sportmöglichkeiten wird nach Mülheim in Zollstock seinen zweiten Kölner Standort eröffnen.

Vermieter des Objekts, in dem Peugeot ein Autohaus betrieben hat und das zuletzt leer stand, ist ein privater Investor. JLL hat die Anmietung sowie die Untervermietung vermittelt.