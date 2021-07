Ivanhoé Cambridge und LOGOS erwerben gemeinsam mit weiteren Partnern Australiens größtes intermodales Logistikprojekt

Sydney: Ivanhoé Cambridge und LOGOS haben gemeinsam mit AustralianSuper, TCorp und AXA IM Alts für 1,67 Milliarden Australian Dollar Australiens größtes intermodales Logistikprojekt in Moorebank erworben. Zusätzlich zu seiner Investition an der Seite des Konsortiums wird LOGOS als Investment- und Entwicklungsmanager fungieren. Der Moorebank Logistics Park ist Australiens größter intermodaler Frachtterminal. Er umfasst rund 243 Hektar, auf denen Industrie- und Logistikimmobilien entstehen sollen. Dazu gehört ein Entwicklungspotenzial für ca. 850.000 qm Lagerflächen direkt an einem intermodalen Eisenbahnterminal.