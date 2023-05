Paris: Ivanhoé Cambridge hat acht Mietverträge in Frankreich über insgesamt 170.000 qm für das Hub & Flow-Logistikportfolio unterzeichnet.

Die Logistikplattform Hub & Flow wurde von Ivanhoé Cambridge im Februar 2020 erworben und umfasst mittlerweile mehr als 650.000 qm Logistikfläche in Europa. Dazu gehört auch eine 115.000 qm große Logistikimmobilie in Hamburg, die Ivanhoé Cambridge im Mai 2022 für das Hub & Flow-Portfolio erworben hat. Das Objekt ist vollständig an die H&M Gruppe vermietet.