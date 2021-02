Berlin: Die Projektentwickler JAAS und TTI vermieten an die Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM) rund 4.250 qm Bürofläche in der Rhinstraße 46 in Marzahn. Hier wird die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie einen weiteren Standort erhalten. Der Mietvertrag wurde im Dezember 2020 für zunächst zehn Jahre geschlossen, die Übergabe erfolgt im 2. Quartal 2021. Während des Vermietungsprozesses war JLL beratend und vermittelnd tätig.