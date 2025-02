Washington: Jamestown verkauft für 40 Mio. USD die 48%ige Beteiligung des 2007 aufgelegten Jamestown Co-Invest 5 am 39.000 qm großen Einzelhandelsportfolio Georgetown Renaissance an den Joint-Venture-Partner Acadia Realty Trust. Jamestown hatte 2010 zunächst einen Anteil von 75% am Portfolio erworben und die Beteiligung 2016 auf 48% reduziert. Mit dem Verkauf der verbliebenen Anteile konnte Jamestown über die Haltedauer Gesamtrückflüsse von 176% vor Steuern aus dem Investment realisieren.