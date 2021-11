Jamestown verkauft Einzelhandels-Portfolio mit hohem Gewinn

Köln: Jamestown hat für den Fonds Jamestown Co-Invest 5 ein Portfolio von sechs Shoppingcentern im Großraum Miami mit 114.000 qm Vermietungsflächen und der Supermarktkette Publix als Ankermieter veräußert. Nach einer intensiven Bieterschlacht erzielte der Fonds mit 425,8 Mio. US-Dollar einen über den eigenen Erwartungen liegenden Verkaufspreis. Jamestown Co-Invest 5 hatte das Shoppingcenter-Portfolio im Oktober 2009 – kurz nach der Finanzkrise – für 162 Mio. US-Dollar angekauft.

An den sechs Shoppingcentern war Jamestown Co-Invest 5 mit 70% und zu weiteren 30% der ursprüngliche Verkäufer Weingarten Realty, heute Kimco, beteiligt. Der Verkaufserlös für die Jamestown Co-Invest 5 Anleger von rund 172 Mio. US-Dollar wird in Kürze an die Anleger des Fonds ausgeschüttet.