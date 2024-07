JLL vermittelt Bürofläche in dem derzeit entstehenden Quartier

Düsseldorf: Die Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Crowe BPG führt ihre Standorte in Düsseldorf und Krefeld zusammen. Dazu hat das Unternehmen 2.255 qm Bürofläche in den Deiker Höfen in der Herma-Körding-Straße 5 angemietet.

Das Objekt mit insgesamt 12.800 qm Bürofläche entsteht derzeit auf dem Gelände der ehemaligen Fashion-Häuser im Norden der Landeshauptstadt und soll bis Ende dieses Jahres fertiggestellt werden. Hinzu kommen 353 Wohnungen, ein Hotel, ein Discounter sowie Praxen, eine Apotheke und eine Kita. Crowe BPG plant den Einzug seiner Flächen für das zweite Quartal 2025. Eigentümer und damit Vermieter ist Black Horse Properties. JLL hat Black Horse im Rahmen eines Landlordmandats beraten sowie den Nutzer bei der Anmietung und im Ausbau der Flächen unterstützt.