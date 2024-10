JLL vermittelt Flächen auf früherem AEG-Areal in Kassel

Kassel: Auf dem ehemaligen AEG-Areal in Bettenhausen hat JLL eine Fläche von 14.500 qm vermittelt, wovon rund 13.800 qm der Produktion, Lagerung und Verwaltung dienen. Die Hallenfläche auf dem Grundstück in der Lilienthalstraße 150, in der vorher Hochspannungstechnik der Firma General Electric produziert wurde, ist mit der Anmietung vollvermietet. In einem Bürogebäude, das sich ebenfalls auf dem rund 110.000 qm großen Gelände befindet, sind noch Flächen verfügbar. Eigentümerin der geschichtsträchtigen Immobilie ist die Nibler Gruppe