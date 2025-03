Köln: Das Jobcenter Köln mietet im Gebäudeensembles „Mattes & Düxx“ in der Siegburger Straße 239 in Deutz eine Fläche für rd. 750 Beschäftigte an. Der Bezug ist für Q3 2027 geplant. Projektentwickler des „Mattes & Düxx“ ist die STRABAG Real Estate GmbH. Während mit dem „Mattes“ der erste Bauabschnitt bereits fertiggestellt worden ist, befindet sich das „Düxx“ zurzeit noch in der Bauphase. JLL vermittelte und beriet.