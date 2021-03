JUNIQO Invest kauft 180 Wohnungen bei Leipzig

Bad Düben : Die JUNIQO Invest GmbH hat gemeinsam mit einem bayerischen Partner insgesamt 180 Wohnungen für den Eigenbestand erworben. Die Wohnanlage liegt rund 30 Kilometer nördlich von Leipzig. Insgesamt verteilen sich die Wohnungen in auf vier Gebäude in der Straße Hüfnermark (1a-f, 2a-d, 3a-d und 6a-d) mit einer Mietfläche von rund 11.000 qm sowie 24 Stellplätzen. Die Gebäude wurden 1988 erbaut und bereits in der Vergangenheit energetisch saniert sowie modernisiert. Das Wohn-Portfolio weist derzeit eine Vermietungsquote von 83% auf. Zusätzlich besteht die Möglichkeit ein direkt angrenzendes Baugrundstück mit fast 12.000 qm zu entwickeln. JUNIQO plant den Verkauf des Grundstücks an einen spezialisierten Projektentwickler für Einfamilien- und Reihenhausbebauung.