Berlin: JUNIQO Invest GmbH veräußert Off-Market in drei Transaktionen Immobilien im Wert von 25 Mio. Euro.

Drei Immobilien des Paketes befinden sich in Berlin, ein Objekt im Umland der Hauptstadt sowie je eine Liegenschaft in Leipzig und Erfurt. In Summe haben die Bestandsgebäude 130 Wohn- und Gewerbeeinheiten Die Gesamtmietfläche beträgt rund 8.700 qm.