Barcelona : Die KanAm Grund Group hat ein gerade fertiggestelltes Bürogebäude in einem Share-Deal erworben. Das Objekt mit rund 8.400 qm Mietfläche liegt in der Straße Carrer de Tànger 36, einer der begehrten Hauptbüroachsen des Teilmarktes des 22@-Bezirks in Innenstadtlage der Hauptstadt. Das Immobilie Tanger gehört zum Portfolio des Europe Select Fonds für institutionelle Investoren. Mieter ist einer der weltweit größten Onlinehändler.