KanAm Grund Group kauft Logistik- und Light Industrial-Portfolio

Frankfurt: Die KanAm Grund Group hat für einen institutionellen Immobilien-Spezialfonds ein Logistik- und Light Industrial-Portfolio in Deutschland gekauft. Verkäuferin war ein Joint Venture aus Bechtolsheim Real Estate sowie Zamberk Real Estate Ventures (ZREV).

Das Portfolio besteht aus vier Gebäuden, die Lager, Produktion, Logistik und Büronutzung abdecken. Die Immobilien in Dreieich, Nettetal und Meckenbeuren sind Logistik- und Light Industrial-Immobilien und bieten den Mietern Produktions-, Büro- und Logistikflächen. Die Liegenschaft in Bad Hersfeld wird als Drehkreuz und Last-Mile-Verteilzentrum dienen, wird derzeit für den Mieter Deutsche Post Immobilien gebaut und wird als Forward Deal erworben. Mieter in den anderen Standorten sind unter anderem Zeppelin Mobile Systems GmbH, TDK Kabel GmbH oder Caverion Deutschland GmbH. Insgesamt verfügt das Portfolio über rund 24.000 qm vermietbare Fläche. Die beiden größten Standorte liegen im Nettetal und in Meckenbeuren.

Das Logistik- und Light Industrial-Portfolio wird in den KanAm Grund Europa Fonds integriert.