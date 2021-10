KanAm Grund Group kauft zwei Gebäude im Herzen von Paris

Paris : Die KanAm Grund Group hat für ein neues institutionelles Mandat im Zentrum von Paris zwei Immobilien erworben. Dabei handelt es sich zum einen um das gemischt genutzte Gebäude Rue Hanovre. Das um 1900 im sogenannten Haussmann Stil errichtete Gebäude befindet sich unweit der „Opéra“. Die Mietfläche von 2.226 qm verteilt sich inklusive des Erdgeschosses insgesamt auf sieben Stockwerke und ein Untergeschoss. Die Immobilie wurde zuletzt im Jahre 2021 renoviert.

Das zweite auch in der Gründerzeit entstandene Gebäude befindet sich ebenfalls im Teilmarkt des CBD Opéra an der Rue Athènes. 9 Athènes, ist langfristig an die Rennes School of Business vermietet.