Dresden: Die KanAm Grund Group verkauft das rd. 5.000 qm große Kugelhaus am Wiener Platz an Iroko Zen vertreten durch NORKON. Hauptsächlich werden die Flächen des 2005 eröffneten und 2018 umfassend revitalisierten Kugelhauses für den Einzelhandel genutzt, Ankermieter ist der Sportartikelanbieter Decathlon. Besonderes Augenmerk liegt auch auf dem medial bekannten Achterbahnrestaurant in der Kuppel der namensgebenden Glaskugel. Lübke Kelber vermittelte.