Kaufland und dm verlängern Mietverträge in Nahversorgungsfonds von Dr. Peters

Dortmund: Die Dr. Peters Group verzeichnet in den Nahversorgungsfonds DS 16 und DS 34 neue Vertragsabschlüsse. In beiden Gesellschaften verlängerten die Ankermieter ihre Mietverträge um mehrere Jahre. Zum einen prolongierte der Lebensmittelvollsortimenter Kaufland in Seelow den Mietvertrag um zehn Jahre (DS 34). Zum anderen bleibt die Drogeriekette dm im Wohn- und Geschäftshaus in Dortmund weitere drei Jahre Mieter (DS 16).

Die dm-Filiale erstreckt sich über 36% der Nutzfläche und ist damit mindestens bis Ende Dezember 2025 weiterhin größter Mieter in dem Objekt in Dortmund. Abgesehen davon konnte das Management die Mietverträge mit einer Physiotherapie-Praxis (über 13% der Gesamtfläche) und mit einem Frisörladen ebenfalls um mehrere Jahre verlängern.

Das Geschäftszentrum Seelow in Brandenburg ist Investitionsobjekt des 1993 emittierten Fonds DS 34. Kaufland ist mit 30% Anteil an der Gesamtnutzfläche einer der beiden Ankermieter und verlängerte den Mietvertrag vorzeitig um zehn Jahre bis Ende März 2033. Im Gegenzug hat sich die Fondsgesellschaft verpflichtet, das Dach des Lebensmittelhändlers zu erneuern. Der zweite Ankermieter des Nahversorgungszentrums ist der Baumarkt toom. Dessen Mietvertrag läuft noch bis Ende Dezember 2029. Das Vertragsverhältnis mit Ernsting’s Family wurde ebenfalls in diesem Jahr um drei Jahre bis Ende Dezember 2025 prolongiert. Weitere Mieter sind die Drogeriekette Rossmann, die Textil-Discounter Kik und Tedi, der Schuhhändler Deichmann und eine Apotheke. Das Gebäudeensemble ist nahezu voll vermietet.