München: Die KGAL Investment Management GmbH & Co. KG hat für den KGAL Wohnen Core 3-Fonds das erste Projekt erworben. Es handelt sich um die Quartiersentwicklung „Wohnen am Candidplatz“ in Untergiesing mit insgesamt ca. 24.000 qm Mietfläche auf 9.883 qm Grundstücksfläche. Die insgesamt 355 Wohneinheiten verteilen sich auf 151 Bestandswohnungen, die sukzessive kernsaniert werden sowie 204 Neubauwohnungen. Mit der Fertigstellung des Neubaus wird bis Ende 2023 gerechnet.