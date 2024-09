Bremen: Die Robert C. Spies Industrial Real Estate GmbH & Co. KG hat eine Lagerhalle mit rund 8.500 qm Fläche an die KHS multiservice GmbH direkt am Industriehafen vermittelt. Das inhabergeführte Unternehmen mit 360°-Dienstleistungen für Handel und Industrie hat die neu angemieteten Flächen Beim Industriehafen zum 1. September 2024 bezogen. Vermieter ist ein Bremer Family Office.