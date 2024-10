KINGSTONE RE kauft von Ten Brinke Wohn-Projektentwicklungen in Mannheim, Nürnberg und Fürth

München: KINGSTONE Real Estate hat für den neu aufgelegten offenen Immobilien-Spezialfonds „KINGSTONE Bezahlbares Wohnen Deutschland“ drei Wohnprojektentwicklungen in Mannheim, Nürnberg und Fürth gekauft. Verkäufer ist Ten Brinke, das bei den drei Projekten als Entwickler und Bauunternehmer agiert. Das gesamte Kaufpreisvolumen beträgt rund 74 Mio. Euro.

Die drei Wohnobjekte umfassen insgesamt 180 Wohneinheiten, wenige kleinteilige Gewerbeeinheiten und eine Kindertagesstätte auf rund 15.700 qm Gesamtmietfläche. Dabei entstehen in Mannheim 60 Wohnungen in erster Reihe zum Altrhein. In zentraler Lage von Nürnberg sind es 77 und in Fürth 43 Wohneinheiten.

Die rechtliche und steuerliche Due Diligence übernahm die Heussen Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. In der Due Diligence haben Case Real Estate, Arcadis Germany und iib Consult mitgewirkt.