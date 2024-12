Klimavest erwirbt seinen ersten Windpark in Irland

Irland: Die Commerz Real hat für ihren Fonds Klimavest einen neuen Windpark in den irischen Midlands erworben. Der Ankauf des Windparks Moanvane in der Grafschaft Offaly markiert für Klimavest den Einstieg in den irischen Markt für erneuerbare Energien. Der Park ist seit Ende September 2024 in Betrieb und befindet sich etwa 90 Autominuten westlich von Dublin. Er besteht aus zwölf Nordex-Turbinen mit einer installierten Leistung von 57,6 Megawatt (MW). Der Windpark liefert dem Fonds gesicherte Erträge auf Basis eines 15-jährigen Stromabnahmevertrags (Corporate PPA).