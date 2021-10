Knight Frank Berlin vermittelt 12.800 Quadratmeter in Bötzow-Areal an Lieferdienst Gorillas

Berlin : Knight Frank hat einen Mietvertrag über ca. 12.800 qm auf dem Areal der ehemaligen Bötzow-Brauerei in Prenzlauer Berg an das Lieferdienstunternehmen Gorillas vermittelt. Der Deal umfasst ca. 6.300 qm im denkmalgeschützten Bestandsgebäude sowie ca. 6.500 qm in aktuell in Planung befindlichen Neubauten. Eigentümer des rund 24.000 qm umfassenden Geländes ist die Bötzow Berlin GmbH & Co. KG. Gemeinsam mit David Chipperfield Architects entwickelt der Eigentümer das bislang abgegrenzte Bötzow-Areal zu einem öffentlich zugänglichen Innenstadtquartier mit Gewerbeflächen, Wohnkomplex, Gastronomie- und Kulturflächen. Die Fertigstellung ist für 2024 geplant.