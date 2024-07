KNIGHT FRANK Industrial vermittelt Grundstück in Rödelheim

Rödelheim: Knight Frank Industrial hat ein 60.000 qm großes Grundstück zwischen der Lorscher Straße und der Autobahn A66 an den städtischen Wohnungs- und Immobilienkonzern ABG FRANKFURT HOLDING GmbH vermittelt. Verkäufer bzw. Erbpachtgeber des Grundstücks ist das Unternehmen Wirtz & Eicke. Der Traditionsbetrieb nutzte das Areal in der Vergangenheit als Baumschule. Ein weiterer Nutzer ist das Dehner Garten-Center, das auch zukünftig auf einem kleinen Teilareal am Standort verbleibt.

ABG wird dieses Grundstück zukünftig zum modernen Busbetriebshof u.a. mit einem neuen Verwaltungsgebäude, einer Werkstatthalle sowie 250 Linienbus-Stellplätzen weiterentwickeln.