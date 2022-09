Knight Frank vermittelt Räume im restaurierten „Bärenquell“ in Berlin-Schöneweide

Berlin: Knight Frank hat in Schöneweide neu geschaffene Office-Flächen in der ehemaligen „Bärenquell“-Brauerei zur Miete an ein international erfolgreiches E-Commerce-Unternehmen vermittelt. Voraussichtlich im zweiten Quartal nächsten Jahres bezieht der neue Mieter eine komplette Etage in Gebäude A mit rund 620 qm. Der Eigentümer des Gebäudekomplexes wird durch die HCM GmbH vertreten.

In den letzten Jahren haben die Bauherren begonnen, die ehemalige Brauerei zu revitalisieren und zu entwickeln. So stehen hier im Herzen von Schöneweide heute insgesamt rund 90.000 qm zur Anmietung für Büro- und Eventflächen zur Verfügung. Durch den Deal von Knight Frank ist nun das gesamte Gebäude A vermietet. Es soll im zweiten Quartal 2023 fertiggestellt werden. Als nächstes sollen Mieter für das direkt am Wasser gelegene Gebäude D mit knapp 3.000 qm sowie für das größere Campus-Loftgebäude B und den angrenzenden Neubau (Gebäude M) mit zusammen knapp 28.000 qm gefunden werden.