Köln: Vermittelt von der Greif & Contzen Immobilienmakler GmbH hat der Autoexperte Heuser

& Gron GmbH rund 3.100 qm Lager- und Werkstattfläche im Stadtteil Ehrenfeld gemietet. Mit dem Umzug vom jetzigen Standort an der Subbelrather Straße in die Gebäude an der Wilhelm-Mauser-Straße 19/Silcherstraße 10 verdoppelt das Unternehmen seine Flächen.