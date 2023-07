Krankenkasse BIG direkt gesund zieht an den Dortmunder PHOENIX-See

Dortmund: Auf einem der letzten verfügbaren Grundstücke am PHOENIX-See entsteht aktuell das Südtor am See. Wie der Projektentwickler und Eigentümer FREUNDLIEB mitteilt, unterzeichnete nun die Krankenkasse BIG direkt gesund einen langfristigen Mietvertrag über etwa 7.400 qm Mietfläche nebst Stellplätzen in der hauseigenen Tiefgarage. Voraussichtlich im 3. Quartal 2025 sollen die rund 670 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort Dortmund ihr neues Domizil beziehen können. CUBION war für die Suche exklusiv mandatiert.

Auf dem rund 3.100 qm großen Grundstück mit der Adresse Hörder-Bach-Allee 1-3 entsteht ein repräsentatives und flexibles 5-geschossiges Bürogebäude, welches sich bereits im Bau befindet.