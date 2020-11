Madrid : LaSalle Investment Management hat eine sechsstöckige Wohnimmobilie im Finanzbezirk AZCA erwor. Das Anwesen wurde von Optimum III Value Added Residential SOCIMI, einem Investmentfonds für Wohnimmobilien, im Namen eines Kunden von LaSalle angekauft. Die Immobilie befindet sich in der Calle Edgar Neville 7 und umfasst 40 Wohnungen, eine an einen Supermarkt vermietete Einzelhandelsfläche, sowie eine Tiefgarage. LaSalle wurde bei dieser Transaktion von JLL, Hogan Lovells und Tassl beraten.