LEADING CITIES INVEST kauft Portfolio mit 5 Bürogebäuden in Barcelona

Barcelona: Der LEADING CITIES INVEST hat im Zentrum ein Portfolio aus 5 Büro-Gebäuden gekauft. Alle Immobilien sind langfristig von der Generalitat de Catalunya angemietet. Die Immobilien wurden von einem Anlagenvehikel erworben, das von einem globalen Investmentmanager verwaltet wird.

Das Objekt 1 (Gran Via 612-614) liegt im Viertel L’Eixampl. Das Objekt wurde als ehemaliges Pirelli Headquarter errichtet. Das Objekt 2 (Aragó 330-332) liegt ebenfalls im Viertel L’Eixample. Das Objekt 3 (Aragó 244-248) liegt ebenfalls im Viertel L’Eixample. Es wurde als spanisches Nestlé Headquarter errichtet. Das Objekt 4 (Via Laietana 60) liegt im historischen Stadtzentrum. Das Objekt 5 (Via Laietana 58) liegt ebenfalls im Gotischen Viertel. Die Fassade steht auch unter Denkmalschutz. Alle Immobilien wurden fortlaufend modernisiert.