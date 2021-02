Leipziger Großentwickler erwirbt 3 Projekte von Whitecrow

Leipzig/Luxemburg: Die QUARTERBACK Immobilien AG hat im Wege von Share Deals das „Quartier Krystallpalast“ in Leipzig, das „Baumwollquartier“ in Köln sowie das „Zuckerle Quartier“ in Stuttgart von der Whitecrow Holding, einem in Luxemburg ansässigen Projektentwickler, erworben. Während in Leipzig ein gemischtes Quartier mit einem Hotel, verschiedenen Wohnformen und einem Büro auf rund 54.000 qm BGF entstehen wird, sind in Köln (Holweide), mit zum Teil denkmalgeschützten Bestand, und Stuttgart (Bad Cannstatt) Wohnquartiere mit Kitas und ergänzenden Gewerbeflächen geplant.