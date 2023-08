Chemnitz: limehome mietet langfristig rd. 1.060 qm in dem 11.000 qm großen Wohn- und Geschäftneubau am Getreidemarkt von rebo consult. Mit Fertigstellung in Q1 2024 bietet limehome hier 26 neue, voll ausgestattete Serviced Apartments an. Weitere Mieter sind u.a REWE und die Diakonie Sachsen. Aengevelt vermittelte.