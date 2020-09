Hallbergmoos: Gut vier Jahre nach der Kernsanierung und Revitalisierung zieht das Lindbergh-Center weiter neue Mieter an – und damit an den Munich Aiport Business Park. Mit der erfolgreichen Vermietung von rund 700 qm an drei neue Unternehmen – Umwelt-Geräte-Technik GmbH, SL Corporation und Trans Mobility KG – kann sich der MABP trotz Corona in einem anspruchsvollen Marktumfeld als Bürostandort behaupten.