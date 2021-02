LIP Invest kauft Last-Mile-Logistikimmobilien in Hürth und Schwülper

Hürth/Schwülper : LIP Invest kauft zwei Hermes-Verteilzentren in Hürth, Wegelinstraße 1 und in Schwülper, Waller See 16. Beide Objekte ergänzen das im Aufbau befindliche Portfolio des offenen Immobilien-Spezial-AIF „LIP Real Estate Investment Fund – Logistics Germany III“, der durch die Service-KVG INTREAL verwaltet wird. Die 2008, beziehungsweise 2009 errichteten Gebäude nutzt die Hermes GmbH bereits seit über zehn Jahren. Die vermieteten Flächen betragen insgesamt rund 15.500 qm. Verkäufer der zwei Immobilien ist der Projektentwickler und Investor Casaplan Seeliger aus Saarbrücken. Bei der Off-Market-Transaktion wurde LIP von SNP Schlawien, WTS, Gleeds und von ihrem strategischem Partner EnviroSustain unterstützt.