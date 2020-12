LIP Invest kauft neu errichtetes Hermes-Logistik-Center in Weyhe bei Bremen

Weyhe : LIP Invest kauft für einen seiner auf der Plattform der Service-KVG INTREAL administrierten Logistikimmobilien-Fonds das neu errichtete Paketverteilzentrum, Rieder Straße 4-6 – Im hochmoderne Logistik-Depot 12 Kilometer vor den Toren Bremens werden auf rund 5.000 qm Hallenfläche von circa 60 Mitarbeiter*innen knapp 40.000 Paketsendungen täglich abgewickelt. Hermes investiert selbst rund 19 Millionen Euro in Ausbau, Technik und zukunftweisende Infrastruktur und mietet die Liegenschaft langfristig an. Verkäufer ist der Bremer Projektentwickler PEPER & SÖHNE. LIP konnte sich das vom Generalunternehmer Goldbeck errichtete Gebäude bereits in der Rohbauphase frühzeitig sichern. LIP Invest wurde von Zirngibl, WTS und CBRE unterstützt. Das Immobilienberatungshaus Robert C. Spies begleitete auf Verkäuferseite die Transaktion.