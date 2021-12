LIST Develop Commercial verkauft an Union Investment

Rostock: Auf dem ehemaligen Gelände der Neptun-Werft hat LIST Develop Commercial ein Gebäudeensemble realisiert. Die nahezu fertig gestellte Immobilie geht nun für einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag in den Besitz der Union Investment über. Der Gesamtkomplex ist über das Erdgeschoss miteinander verbunden und beherbergt ein B&B Hotel, ein Arthotel ANA Amber sowie rund 3.500 qm Büroflächen. Teile der Büroflächen sind bereits an den Coworking-Anbieter @work, den IT-Dienstleister Ferchau und das Gastronomie-Unternehmen Lunchbox vermietet. Union Investment gliedert das Objekt in das Portfolio des Offenen Immobilien-Publikumsfonds immofonds 1 ein, der ausschließlich in Österreich vertrieben wird.