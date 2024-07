LIVOS Gruppe kauft Logistikportfolio

Berlin: Die LIVOS Gruppe hat 3 Logistikimmobilien an den Gewerbestandorten Greven, Könnern und Wittstock erworben. Bei den Liegenschaften handelt es sich um klassische Logistikflächen mit einem kleinen Büroanteil. Die Gesamtmietfläche beträgt knapp 93.000 qm.

Das Objekt in Greven, Up’n Nien Esch 26-34, liegt nördlich von Münster, in unmittelbarer Nähe der Ruhrmetropole. Das Objekt in der Nordstraße in Könnern hat eine Gesamtmietfläche von circa 25.000 qm sowie eine Flächenreserve als zu bebauendes Grundstück von ca. 18.300 qm und grenzt an das Gewerbegebiet Könnern-Nord. Das Objekt in der Jabeler Chaussee 23 in Wittstock hat eine bezugsfreie Gesamtmietfläche von circa 28.000 qm.