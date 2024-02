LIVOS Gruppe vermietet drei Flächen mit insgesamt rund 6.200 Quadratmetern

Berlin: Die LIVOS Gruppe hat mehrere Mietverträge für Flächen in ihrem deutschlandweit gelegenen Bestandsportfolio abgeschlossen. Insgesamt wurden drei neue Kontrakte für eine Fläche von rund 6.200 qm für jeweils mittlere Laufzeiten unterzeichnet. Hinzu kommen bei zwei von drei Flächen Verlängerungsoptionen.

Die größte Fläche umfasst rund 3.000 qm in einer gemischt genutzten Gewerbeimmobilie nahe dem Dreieck Nossen A4/A14. Weitere 1.700 qm neu vermietete Lagerfläche liegen in einem Objekt im Großraum Gera. Der dritte Vertrag bezieht sich auf eine Fläche von rund 1.500 qm, die für eine Intensivpflege bzw. Pflegeeinrichtung genutzt wird. Diese Immobilie liegt in Zossen im Großraum Berlin.