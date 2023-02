Logivest vermietet Lagerfläche an Snackproduzenten

Nürnberg: Die Logivest hat einem international tätigen Hersteller von Knabbergebäck eine zusätzliche Logistikfläche mit rund 8.000 qm Lager- und circa 800 qm Außenfläche in Waldsassen vermittelt. Eigentümer und Vermieter der Liegenschaft ist die Kondrauer Mineral- und Heilbrunnen GmbH & Co. KG. Bei der Vermittlung war die Terrae Immobiliengesellschaft mbH unterstützend tätig.

Die Immobilie überzeugt durch ihre Lage direkt an der Bundesstraße B299 und damit in guter Anbindung an die Autobahn A93 Richtung Regensburg und Hof.