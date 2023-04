Logivest vermittelt über 6.200 Quadratmeter Logistikfläche im Großraum Köln

Köln: Logivest konnte in den vergangenen Monaten Lager- und Logistikhallen mit einer Gesamtfläche von rund 6.200 qm an vier Unternehmen in Köln und der näheren Umgebung vermitteln.

Im Kölner Süden hat Logivest eine über 1.000 qm große Lagerhalle sowie an die 250 qm Bürofläche an die Econlux GmbH vermietet. Der Einzug ist für April 2023 geplant.

In Langenfeld vermittelte Logivest an die Agentur Bauwerk e.K. eine rund 1.300 qm umfassende Lagerhalle zuzüglich rund 350 qm Büro- und Sozialflächen sowie 850 qm Außenfläche. Die Agentur wird ihre neue Außenstelle im April 2023 beziehen.

Im nordrheinwestfälischen Pulheim hat Logivest der Hytera Communications Europe eine Halle mit über 1.000 qm Lagerfläche sowie 220 qm für Büro- und Sozialräume vermittelt. Das Objekt wurde im Januar 2023 bezogen.

Im Gewerbe- und Businesspark Gremberghoven hat Logivest eine 2.150 qm umfassende Lagerhalle zur Aufbewahrung und Wartung von Möbeln vermittelt.