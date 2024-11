Hamburg: Die Robert C. Spies Gewerbe & Investment GmbH & Co. KG hat eine rund 550 qm große Fläche in Blankenese an die Lotus Pflege GmbH vermittelt. Die Flächen befinden sich in einem rollstuhlgerechten Büro im dritten Obergeschoss einer medizinisch geprägten Immobilie im Sülldorfer Kirchenweg 2. Vermieter ist die HASPA Hansegrund.