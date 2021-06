Gummersbach : Das Wohn-, Büro- und Geschäftshaus an der Kaiserstraße 21-25 wechselt den Besitzer: LÜHRMANN Düsseldorf hat die Liegenschaft an den niederländischen Immobilieninvestor SynVest vermittelt. Das Haus, bislang im Besitz der Erwin Hassel GmbH & Co. KG, bietet insgesamt 3.660 qm Gesamtnutzungsfläche. Hauptmieter ist der dm-drogerie markt im Erdgeschoss. SynVest hat die Liegenschaft für sein Portfolio „SynVest German Real Estate Fund“ zum Preis von 7.350.000 Euro erworben.